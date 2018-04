Teppisti nel gazebo Lega: strappati manifesti di Fedriga. Salvini: che pena

di E.B.

TRIESTE - Incursione notturna neldella Lega in piazza della Borsa. Nonostante si trovi da settimane in pieno centro città, ignoti sono riusciti ad entrare nella tensostruttura le cui pareti sono chiuse da teloni plasticati, mettendo in atto una serie di danneggiamenti: hanno strappato i manifesti ritraenticandidato presidente della Regione Fvg per il centrodestra, hanno rovesciato sedie e un tavolo di plastica verde.La scoperta è stata fatta questa mattina conimmediatamente pubblicate su Facebook. Anche cinque anni fa, nell'aprile del 2013, il tendone del Carroccio era stato preso di mira. All'epoca i leghisti avevano sporto denuncia e sull'accaduto aveva indagato la Digos. E' verosimile che anche stavolta la volontà di Fedriga sia quella diCommenta il leadersu Facebook: «Ai soliti "democratici" che hanno distrutto questa notte il gazebo della Lega a Trieste rispondiamo: ci fate solo PENA! Con il sorriso, domenica andremo a vincere con Massimiliano Fedriga presidente. Ma servono tutti i vostri sforzi, amici, alla faccia di chi ha scelto come data delle elezioni una domenica in mezzo a due feste. Ogni voto in più in Friuli Venezia Giulia è un voto per cambiare l'Italia».