Si dà fuoco per strada: gravissimo, volo di emergenza nella notte

di Paola Treppo

TRIESTE - Un uomo diversa incondizioni dopo essersi cosparso died essersi dato; lasi è consumata intorno alle 22 di ieri, martedì 27 marzo, quando l'uomo è stato notato in mezzo alla strada tuttoSul posto è giunto subito l'equipaggio di una ambulanza e il ferito, consul 45% del corpo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Viste le sue condizioni critiche è partita subito la ricerca di un posto libero in un centro per grandi ustionati e, nella notte, è stato individuato quello di. A quel punto, dalla elibase di. L'uomo ustionato è arrivato a Verona intorno alle 4 di oggi, mercoledì 28, e il velivolo di soccorso del Fvg è rientro in eliporto.​Il personale medico dell'ambulanza aveva allertato intanto i vigili del fuoco del Comando di Trieste poiché, inizialmente, si pensava che l'uomo fosse rimasto ferito a seguito di unscoppiato nella sua abitazione. Quando i pompieri sono giunti nell'alloggio dell'ustionato, però, non hanno trovato alcuna traccia di roghi o di combustioni. Poi è emerso che, nel tentativo di togliersi la vita. Sconosciuti i motivi del tragico gesto.