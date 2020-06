«Voglio togliermi la vita»: 26enne sul precipizio salvato dalla Polizia

TRIESTE - Una pattuglia della Polizia ha salvato la vita ad un ventiseienne che aveva telefonato al numero di emergenza per manifestare l’intento di togliersi la vita.



Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Volante hanno individuato il ragazzo che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a correre verso il bosco sovrastante la sua abitazione, dove aveva allestito, nei pressi di un precipizio, uno sgabello ed una corda, con relativo cappio, attaccata ad un ramo di un albero. Il ragazzo, senza esitazione alcuna, è salito sullo sgabello e, dopo aver assicurato la corda al collo, ha intimato ai poliziotti che lo stavano inseguendo di non avvicinarsi; altrimenti avrebbe messo fine alla sua vita, lasciandosi cadere nel burrone. A quel punto, i poliziotti, con calma e diplomazia, hanno avviato un lungo dialogo con il ragazzo, riuscendo a riportarlo alla ragione e facendolo desistere. Dopo una complessa mediazione culminata con la conquistata della fiducia del ventiseienne, gli agenti sono riusciti ad allontanarlo dal luogo prescelto per il gesto estremo e lo affidavano al 118 per le cure necessarie. Ultimo aggiornamento: 14:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA