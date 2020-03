Tentato omicidio in centro città: accoltella la coinquilina dopo la lite

TRIESTE - Tentato omicidio in centro città, esattamente in uno stabile di via Nordio dove un un cittadino afghano ha accoltellato, al termine di una lite pare per futili motivi, la coinquilina 22enne. L'uomo, pregiudicato e con precedenti per violenza sessuale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. La donna, di nazionalità bengalese, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara a causa dei numerosi colpi inferti dall'uomo con un coltello da cucina alla schiena. La prognosi è riservata.





