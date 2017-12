Tentato furto finisce in tragedia: il ladro cade e perde la vita

di E.B.

Si è arrampicato su una grondaia per raggiungere il primo piano di una villetta e, approfittando che non c'erano i proprietari, intrufolarsi e rubare. Forse però a causa della forte bora, è caduto ed è morto. È accaduto nella zona di via Picardi, a Trieste. La vittima è un cittadino del Montenegro, di circa 30 anni, che aveva addosso molto denaro contante e oggetti di valore, probabile provento di un precedente furto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

