Tentano di varcare il confine, bloccati 42 migranti: scatta la quarantena

Fermati al confine Italo-Sloveno di San Dorligo della Valle 42 migranti: questa mattina, nei pressi dei Campi Elisi, il settore Polizia di Frontiera ed i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rintracciato i 42 migranti di nazionalità pakistana ed afghana, mentre stavano camminavano in piccoli gruppetti in prossimità del confine italo-sloveno e nelle zone periferiche della città.



Gli stranieri, tutti uomini, dopo un primo controllo sanitario, sono stati trasportati alla Caserma di Fernetti ed agli uffici della Polizia di Frontiera Marittima per essere sottoposti alla identificazione. Tutti hanno richiesto la protezione internazionale. Per loro al momento si è resa necessaria la quarantena, in ottemperanza alla disposizioni in materia di Covid-19, presso le strutture d'accoglienza messe a disposizione dalla Prefettura. Ultimo aggiornamento: 19:45