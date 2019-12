Tenta il furto in tabaccheria ma le impronte lo incastrano: arrestato

TRIESTE - La Polizia di Trieste ha arrestato un cittadino iracheno di 28 anni con precedenti simili per tentato furto aggravato commesso ai danni di una rivendita di tabacchi del centro cittadino. L'episodio risale a una notte dello scorso mese di marzo. Un uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con il volto coperto da un cappuccio aveva da prima divelto una serranda con una sbarra di ferro e poi infranto il vetro dell'esercizio con un masso, tentando di rubare la cassa. Tentativo da cui aveva poi desistito dopo avere sentito dei rumori dalla strada. Le impronte lasciate durante la fuga hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di risalire alla sua identità. Il 28enne è stato arrestato il 20 dicembre scorso in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Trieste. Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA