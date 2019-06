Tenta di soffocare la moglie davanti ai figli: arrestato 36enne

di E.B.

TRIESTE - Un 36enne di nazionalità albanese è statonella serata di mercoledì 29 maggio dai Carabinieri della Stazione di Trieste Rozzol: l'uomo è responsabile di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della moglie convivente. Nel corso di un servizio di pattuglia, su segnalazione giunta al “112”, i Carabinieri sono intervenuti presso la casa di accoglienza della fondazione “Hrovatin – Lucchetta”, dove era stata segnalata un’aggressione. Giunti sul posto, i militari hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, una donna che presentavaHanno poi rapidamente raccolto le testimonianze dei presenti, in particolare degli operatori della struttura, i quali hanno riferito che dopo una violenta lite tra coniugi, il marito si era allontanato velocemente.La donna confermava di essere stata aggredita dal marito, che, era fuggito portando con sé uno dei loro figli, minorenne. Le immediate ricerche diramate a tutte le pattuglie hanno permesso, dopo circa mezz’ora, di rintracciare l’uomo, che è stato portato in caserma per più approfonditi accertamenti, mentre. Le ulteriori notizie raccolte hanno consentito di ricostruire numerosi altri episodi di violenza perpetrati dal D.X. nei confronti della moglie. I Carabinieri hanno quindi dichiarato il 36enne albanese in stato di arresto per i reati di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravati dall’aver commesso le violenze alla presenza dei figli minorenni e lo hanno portato al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.