Tenta di rubarle orologi antichi: anziana mette in fuga il ladro

TRIESTE - Non sono mancati i riflessi pronti all'anziana che ieri mattina - 22 maggio - ha messo in fuga un giovane ladro che ha cercato di rubarleda taschino. E' accaduto in casa nel rione di Roiano: con la scusa di effettuare alcuni lavori di giardinaggio e approfittando di un attimo di distrazione della donna, il ladro ha prelevato alcuni orologi collocati sopra un mobile. La sua azione è stata, però, notata dalla signora chese li è ripresi prelevandoli dalla tasca del giubbotto in cui li aveva riposti questo giovane, affabile e gentile nei toni, che si è espresso in corretto italiano. Sorpreso dalla reazione dell’anziana,. La Polizia di Stato invita tutte le persone, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi. In questo caso un plauso alla signora per la sua pronta ed efficace azione.