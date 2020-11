Telefonava inutilmente al 118: 50enne allontanato dal Comune

TRIESTE - Con quattro persone sanzionate durante il coprifuoco, dei 53 controllati dalla Polizia locale di Trieste e dai carabinieri multati, sono proseguiti nella serata di ieri - 17 novembre - i controlli delle forze dell'ordine per verificare l'osservanza delle norme anti Covid. Nel dettaglio reso noto dalla Questura il caso di un uomo cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine, che ha effettuato varie telefonate al 118. Personale della Volante della Questura lo ha rintracciato in piazza Goldoni. Identificato, gli è stato notificato un decreto di allontanamento dal Comune di Trieste. E' stato sanzionato per aver violato il coprifuoco. Tre delle persone che hanno violato il coprifuoco sono state multate dai carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA