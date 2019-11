Telecamere in asili e case di riposo boom di domande dai Comuni friulani

di Camilla De Mori

UDINE - Una valanga di domande per assicurarsi una fetta dei 3 milioni di euro stanziati dalla Regione per installare telecamere di videosorveglianza in scuole e strutture sociosanitarie per anziani e disabili. In ballo c'era un milione per i 4 capoluoghi, di cui 250mila euro per Udine, e 2 per gli altri comuni. Alla fine, come annuncia l'assessore Pierpaolo Roberti, sono «114 i Comuni che hanno fatto richiesta di fondi per le telecamere», vale a dire «oltre il 50 per cento dei Municipi della nostra regione».