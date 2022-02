TRIESTE - Un taxi si è ribaltato su un fianco in Via Curiel a Borgo San Sergio. Il conducente e la passeggera sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati all'ospedale dal personale sanitario. I vigili del fuoco del distaccamento di Muggia hanno dovuto tagliare il tetto della Toyota Yaris per poter liberare la donna. Le cause sono al vaglio delle autorità.