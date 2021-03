Nei taxi abusivi con i passeggeri stipati e senza le mascherine

GORIZIA - I Taxi erano abusivi, in due vengono fermati dalle Fiamme gialle. I militari del Comando Provinciale di Gorizia hanno intercettato i due veicoli che svolgevano in modo del tutto irregolare l'attività di noleggio con conducente con a bordo ciascuno sei passeggeri, senza alcun rispetto delle norme anti-contagio.

I due veicoli, immatricolati in Italia, provenivano dalla Croazia dove i passeggeri si erano sottoposti alle visite mediche. Gli investigatori hanno scoperto che entrambi i Taxi erano gestiti senza le licenze, autorizzazioni e dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate. Per i conducenti quindi arrivata la sanzione per la violazione del Codice della Strada che prevede il pagamento fino a 694 euro e il fermo amministrativo del mezzo. Gli autisti sono stati inoltre multati per la violazione delle disposizioni governative volte a contenere il propagarsi del contagio da Covid con la sanzione amministrativa di 533 euro, in quanto trasportavano un numero di persone superiori a quelle che consentono i protocolli riguardanti i trasporti non di linea.