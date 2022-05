Non paga la Tari, ma getta i rifiuti nei "bottini" comunali: maxi multa

TRIESTE - Le guardie ambientali della Polizia locale hanno accertato 5 violazioni al Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani per un totale di 5mila euro. Le sanzioni sono state comminate ad una società di ristorazione, titolare di 4 locali, che aveva presentato regolare richiesta di fuoriuscita dal perimetro Tari per aderire al libero mercato ma le guardie ambientali hanno accertato invece i continui e ripetuti conferimenti nelle isole ecologiche comunali vicine agli stessi esercizi.

Sono diverse le utenze non domestiche che hanno richiesto al Comune di Trieste di fuoriuscire dal perimetro Tari appoggiandosi al libero mercato per il conferimento dei propri rifiuti.

Da settimane le guardie ambientali sono impegnate su questo fronte con appostamenti e controlli per verificare che chi ha scelto di uscire dal perimetro Tari non continui invece a utilizzare le isole ecologiche urbane per smaltire i propri rifiuti, aggravando così i costi pubblici a discapito della cittadinanza.