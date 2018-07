Tamponamento fra mezzi pesanti: caos in A4 (direzione Trieste)

UDINE - Riaperto alle 16,30 lo svincolo in entrata a San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste che era stato chiuso a causa di un incidente tra due mezzi pesanti accaduto in A4, nel tratto fra San Giorgio e il bivio A4/A23 in direzione Trieste.



La viabilità risulta congestionata fra Latisana e il bivio A4/A23 in direzione Trieste, dove insistono ancora lunghe code.



