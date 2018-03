di E.B.

TRIESTE -a catena sulla 202 questa mattina attorno alle 7 per evitare di centrare un cane di piccola taglia sulla careggiata. L'animale investito però è. E' successo lungo la strada statale che collega Padriciano al Bivio ad H prima del Monte Spaccato.la prima ha frenato di colpo per cercare di evitare l'animale e la seconda gli è finita addosso.Nessun ferito ma adè stato proprio il cagnolino che a causa del violento colpo è morto all'istante. Sul posto è intervenuto personale dell'Anas e la polizia locale per i rilievi e per rintracciare l'eventuale proprietario del cane.