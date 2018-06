Tamponamento a catena: auto si ribalta e resta in bilico sul fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Incidente stradale dalle conseguenze fortunatamente non gravi nel primo pomeriggio in via Locchi, all'altezza del supermercato Conad. Un tamponamento a catena ha visto coinvoltiche è andata a finire contro un'altra auto parcheggiata in doppia fila: a finire di mezzo è stato anche un motorino e un'altra macchina in sosta. L'auto che ha provocato il tamponamento nell'impatto si è capottata, a bordo c'erano due giovani che sono stati perquisiti dalla Polizia locale. Al volante dell'auto tamponata, invece, un uomo che è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità preposte.