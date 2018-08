Tamponamento in A4 alla barriera del Lisert: 8 in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONFALCONE (Gorizia) - Gravelungo la A4 con tre auto coinvolte e un furgone, poco prima della barriera autostradale del, in direzione Trieste.Erano circa le 19 di oggi, sabato 4 agosto, quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, i mezzi sono entrati in collisione.Gli occupanti dei veicoli, tutti rimasti feriti, sono stati immediatamente soccorsi, stabilizzati sul posto e trasportati uno in elicottero e tre in ambulanza all’ospedale di Trieste e quattro sempre in ambulanza all’ospedale di Monfalcone.