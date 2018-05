Tampona l'auto della sua ex dopo averla inseguita: stalker arrestato

di E.B.

TRIESTE - L'ha inseguita in autoe riuscendo poi a bloccarla con il proprio mezzo in strada. Non contento, oltre a rivolgerle, si è fatto aprire la portiera chiusa dall'interno e una volta nell'abitacolo si è impossessato delle chiave per impedirle di mettere in moto l'auto.E' accaduto nei giorni scorsi in via Palatucci dove la Squadra Volante è intervenuta su richiesta della donna, C.D. di 46 anni, in lacrime. Sul posto i due protagonisti accanto alle rispettive autovetture in mezzo alla strada. L'uomo alterato. Stando alla ricostruzione fornita alla Polizia, la donna aveva accettato l'invito dell'ex fidanzato incotnrandolo in un bar per uno scambio di documentazione.Lì sono iniziate le molestie dell'uomo che l'ha ingiuriata e minacciata: a quel punto la 46enne ritenendo ingestibile la situazione e temendo per la sua incolumità è uscita dal locale allontanandosi in auto. A quel punto è scattatocon tamponamento e speronamento. La situazione non è peggiorata solo grazie all'intervento della Polizia sul posto. Erano già due anni che l'uomo non dava pace all'ex fidanzata, da quando la loro relazione era finita: nel febbraio 2017 la donna si era decisa a sporgere denuncia/querela alla Stazione dei carabinieri di Borgo San Sergio. Lo stalker è stato arrestato innella propria abitazione triestina.