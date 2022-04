Tagliaerba e accessori da lavoro rubati: arrestati tre stranieri

TRIESTE - Tre cittadini rumeni sono stati denunciati a piede libero in quanto i Carabinieri li hanno trovati in possesso di refurtiva rubata poco prima in provincia di Brescia.Si tratta prevalentemente di materiale da lavoro, tagliaerba, idropulitrici ed accessori vari, rubati alla sede ANA di Roncadelle. Gli Alpini, contattati dai Carabinieri, sono rientrati in possesso di quanto loro sottratto esprimendo la loro gratitudine ai militari. I militari hanno inoltre individuato, in diverse occasioni, 5 persone destinatarie di ordine di carcerazione, in un caso anche internazionale. Si tratta di cittadini rumeni ed albanesi condannati per reati che vanno dal furto aggravato, al porto d’arma allo spaccio di stupefacenti.