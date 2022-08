Grosso sversamento di carburante in mare, ordinato il divieto di balneazione

MONFALCONE - Carburante in mare, divieto di balneazione a Marina Julia. Nella serata di ieri, lunedì 22 agosto, nel corso delle operazioni di bunkeraggio di una nave battente bandiera delle isole Marshall e che era ormeggiata in porto, una grossa quantità di carburante è stata sversata in mare, causando l’inquinamento delle acque circostanti.

Per contenere lo sversamento ed evitarne la propagazione, la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile e gli ormeggiatori hanno attivato i relativi protocolli, posizionando panne contenitive intorno alla nave, per evitare che gli idrocarburi si propagassero ulteriormente in mare e scongiurando il pericolo che il problema dell’inquinamento delle acque assumesse una portata maggiore. Tuttavia, del materiale di risulta ha raggiunto il litorale e la spiaggia di Marina Julia e sono tuttora in corso le operazioni di bonifica, che hanno già permesso di recuperare dal mare un grosso quantitativo di carburante sversato.

Attualmente ARPA sta effettuando i campionamenti per analizzare lo stato delle acque. A seguito di un sopralluogo effettuato con il dirigente dell’Ufficio Ambiente, Ing. Enrico Englaro, nel corso del quale è stata accertata la presenza nelle acque di Marina Julia e su un breve tratto di arenile di carburante, per evitare danni alle persone, il sindaco, Anna Maria Cisint, ha firmato un’Ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, valida fino alle 10 del giorno 24 agosto 2022, nelle acque marine prospicienti l’arenile di Marina Julia.