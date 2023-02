Svelato il mega tallero dedicato a Maria Teresa d'Austria

TRIESTE - Un tallero di dimensioni gigantesche, in acciaio del diametro di tre metri, incastonata nella pavimentazione stradale dalla quale emerge per metà. E' il monumento dedicato a Maria Teresa d'Austria, installato nel cuore di Trieste, in piazza Ponterosso e inaugurato con una cerimonia dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Erano presenti oltre cento persone, incuriosite dall'opera, finanziata dalla Regione, grazie a un accordo tra Erpac Fvg, Comune di Trieste e il "Comitato per l'erezione di un monumento a Trieste alla memoria di Maria Teresa d'Austria". Il progetto del grande tallero aveva superato una selezione e vinto un concorso al termine di un iter iniziato nel 2017.