Supermercato pronto a sbarcare in Piazza Unità: sdegno sui social

di E.B.

TRIESTE - Nella splendida piazza Unità d'Italia, nel salotto buono del capoluogo giuliano, aprirà unEd è già polemica, specialmente sui social network, da parte di molti triestini che si diconoe indignati alla sola idea. Il supermercato, marchio Despar - riporta l'Ansa Fvg - aprirà a, nei locali in precedenza occupati dal caffè Audace e da Sting 4 Continenti,, in concomitanza con la storica regata velica Barcolana, di cui il marchio è main sponsor. Il relativo contratto di locazione sarebbe già stato siglato. La Soprintendenza avrebbe posto una serie di requisiti per quanto riguarda arredi, colori, insegne, ma il progetto sarebbe rispettoso e ricalcherebbe quello che la stessa Despar ha realizzato in un prestigioso luogo a. A Trieste è presente da tempo il marchio internazionale.