Superenalotto, vinti 130mila euro in Friuli Venezia Giulia. Il jackpot è da 188 milioni

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è fortunato al Superenalotto: nel concorso del 12 aprile, come riporta Agipronews, sono stati vinti 130.594 euro grazie a un sistema. Le giocate sono state convalidate tutte nell'esercizio di via Terza Armata 117 a Gorizia. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 188 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fermo) mentre in Fvg il «6» manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, furono vinti oltre 53 milioni di euro.