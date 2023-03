Sun Princess: varata la prima nave Fincantieri alimentata a gas

TRIESTE - Si chiama Sun Princess, è la nave più grande mai costruita in Italia, con le sue 175.500 tonnellate di stazza lorda ma soprattutto è la prima nave alimentata a Gnl Gas naturale liquefatto costruita da Fincantieri. Sarà consegnata all'armatore, Princess Cruises, a gennaio del 2024 ma ieri, 2 marzo, c'è stato il varo tecnico nei cantieri di Monfalcone (Gorizia). Sun Princess è la prima della classe "Sphere", che si compone di una gemella la cui consegna è prevista nel 2025. Ciascuna delle due navi potrà ospitare fino a 4.300 ospiti nelle sue 2.150 cabine. E' lunga 340 metri e vanta soluzioni tecnologicamente all' avanguardia per garantire un basso impatto ambientale Luigi Matarazzo, d.g. della Divisione navi mercantili di Fincantieri ha sottolineato più volte che "la sostenibilità è per l'azienda un pilastro del piano industriale". In particolare, la Sun Princess ha una "propulsione dual fuel cioè i motori possono bruciare sia nafta pesante che Lng. A bordo - ha specificato - abbiamo due bomboloni da oltre 2000 metri cubi che garantiscono alla nave autonomia sia in porto che in navigazione per almeno due settimane". Fincantieri è impegnata insieme con enti di ricerca e università, nello sviluppo di navi alimentate a metanolo, ammoniaca e fuel cell all'idrogeno.