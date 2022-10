Sub sparisce durante un'apnea, scattano l'allarme e le immersioni per cercarlo. Ma lui pinneggiava tranquillo nel canale

TRIESTE - Si teme per la vita di un sub, scendono in acqua i soccorritori e iniziano ad immergersi. In realtà il sub stava nuotando tranquillamente nel canale. L'allarme è scattato oggi, 26 ottobre, alle 9.25: la Capitaneria di porto ha allertato il Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico del comando vigili del fuoco di Trieste per la ricerca e il soccorso ad un apneista che era sceso in acqua a Barcola (Trieste) nei pressi della sede degli “Amici del Bunker”.



In pochi minuti è giunta sul posto l’imbarcazione dei sommozzatori dei pompieri e, sotto il coordinamento del personale della Capitaneria di Porto presente con un’imbarcazione, due sommozzatori sono scesi in acqua nel punto dove si trovava il pallone di segnalazione dell’apneista iniziando le ricerche dell’uomo. Poco dopo personale a terra segnalava che in un canale a circa 300 metri dalla loro posizione c’era una persona che stava pinneggiando. I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo verificando che il pallone di segnalazione era di sua proprietà e che senza che l’uomo se ne accorgesse si era staccato dall’aggancio sulla sua muta ed era rimasto fermo in un punto generando quindi l’allarme. Oltre ai vigili del fuoco e alla Capitaneria di porto presente sul posto anche personale dell’Arma dei carabinieri.