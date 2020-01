Sub morto negli abissi in Angola: salma rientrata, forse nuova autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «è giunta ieri sera 20 gennaio, intorno alle 23, a Trieste. Procederemo alla traduzione dei documenti relativi all'autopsia svolta in Angola e decideremo se effettuare un nuovo esame autoptico».È quanto annuncia l'avvocato Andrea Piras, legale della famiglia delil 27 dicembre scorso mentre stava lavorando ad un impianto a largo delle coste angolane. In base a quanto si apprende nei giorni scorsi i familiari hanno comunicato alla Procura di Trieste quanto avvenuto con un atto formale in modo tale potere consentire l'apertura di un fascicolo di indagine. «In queste ore - aggiunge Piras - stiamo raccogliendo il materiale inviato dall'Angola e il referto dell'esame autoptico svolto nei giorni scorsi». In base a quanto fino ad esso ricostruito Gallettida una conduttura posizionata a circa 80 metri di profondità. Resta da chiarire la dinamica di quanto avvenuto intorno alle 22 del 27 dicembre scorso e cosa ha causato l'improvviso movimento della conduttura.