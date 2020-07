Stufa di aspettare in Questura, insulta gli operatori: denunciata

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale una donna di 34 anni. Agitata perché in attesa di presentare una denuncia, ha iniziato a offendere e a ingiuriare gli operatori presenti nell’atrio della Questura. A nulla sono valsi gli inviti a pazientare. Dopo le formalità di rito, è stata denunciata. Denunciata anche una 42enne per guida in stato di alterazione alcolica, che nella notte è stata fermata lungo la strada statale 202. Sottoposta all’alcoltest da personale della locale Polizia Stradale, è risultata positiva.

