Dopo le polemiche pronta in piazza la statua di Gabriele D'Annunzio

di E.B.

TRIESTE - Conto alla rovescia per l'inaugurazione - domani 12 settembre alle 12 - in piazza della Borsa dellaper celebrare i 100 anni dall'impresa di Fiume. Il sindaco Roberto Dipiazza ha postato oggi sulla sua pagina Facebook alcune foto che ritraggono l'installazione della statua raffigurante il poeta pescarese a gambe accavallate seduto su una panchina mentre è assorto nella lettura con il gomito del braccio sinistro su una pila di libri. Attualmente è in corso una mostra a lui dedicata al Salone degli Incanti curata da Giordano Bruno Guerri, massimo esperto del letterato dal titolo "Disobbedisco. La rivoluzione di D’Annunzio a Fiume 1919 - 1920”. La statua è costata circa 18mila euro e vuole essere un tributo al poeta in quantodel quale il capoluogo giuliano ne era città simbolo. La scelta di esporre in piazza la statua del Vate era stata nei mesi scorsi al centro di una polemica sfociata con una raccolta firme on line motivata dal fatto che secondo i proponenti D'Annunzio non c'entra nulla con Trieste e la sua collocazione davanti alla Camera di commercio è offensiva.