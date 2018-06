di E.B.

Una cinquantina gli interventi che i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste hanno eseguito nella notte, appena trascorsa. I VV.F. triestini hanno operato con 4 squadre (2 dalla sede centrale, 1 del distaccamento di Muggia e 1 del distaccamento di Opicina) supportate dall’autoscala e l’autogru. La maggioranza dei soccorsi è stata per allagamenti e alberi pericolanti che in alcuni casi, a causa delle dimensioni delle piante, hanno richiesto l’utilizzo della gru. Nessuno degli interventi ha coinvolto persone.

TRIESTE -, strade trasformate in torrenti, allagamenti e alberi abbattuti finiti sulla carreggiata e nei casi peggiori sulle auto in sosta. Si è fatto sentire ilche si è abbattuto nella tarda serata di ieri - martedì 12 giugno - sulla città.La Protezione civile aveva diramato nelle scorse ore l'allerta meteo che puntualmente si è verificata. C'è da immaginarsi che sia stata una nottata di super lavoro per i Vigili del Fuoco con decine di richieste di intervento in svariate zone del capoluogo giuliano. Si segnalano anche tombini saltati e strade impraticabili come Salita di Gretta che collega l'omonimo rione a quello di Roiano proprio per la presenza di un grosso albero in strada. Il maltempo contraddistinguerà anche la giornata odierna: secondo le previsioni di Osmer Fvg si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche su pianura e costa. La temperatura si è abbassata di oltre dieci gradi.