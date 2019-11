Lavori sulla condotta idrica: strada costiera chiusa dalle 6 alle 18

di E.B.

TRIESTE - Al fine di consentire l’installazione di una nuova valvola sulla condotta idrica, come preannunciato da un recente comunicato della multiutility la strada Costiera verrà chiusaPer consentire ai tecnici di condurre i lavori,ubicate lungo la Strada Costiera dal civico 200 al civico 262, a partire dalle ore 6 sino alle ore 20 di domenica 1° dicembre. In considerazione della complessità del lavoro, nella medesima fascia oraria si potrebbero verificare dei sensibili cali di pressione e una eventuale mancanza momentanea di erogazione idrica nelle seguenti località: Sistiana, Aurisina Cave, Aurisina Stazione, Aurisina S. Croce, Aurisina, Via del Pucino, Via Plinio, Borgo S. Mauro, Via Vitalba, S. Croce. Pertanto, in queste località i raccomanda di limitare al minimo il consumo di acqua per quanto strettamente necessario. Si comunica, inoltre, che una medesima chiusura della Strada Costiera sarà attuata il 15 dicembre.