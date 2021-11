Stefano Puzzer, presidio a Roma: «Resto qui finchè non avrò risposte»

TRIESTE - «Siamo arrivati qui stanotte e attendiamo qualche risposta, dopo l'incontro ufficiale» con il ministro Patuanelli; il progetto sarà lo stesso domani, dopodomani, fra una settimana: staremo qui fino a quando non ci arriverà una risposta». Così Stefano Puzzer, il portuale a capo della protesta no green pass, arrivato stamattina in piazza del Popolo a Roma per una nuova iniziativa contro la carta verde. Puzzer ha lasciato piazza del Popolo verso le 16 a bordo di un taxi annunciando che domattina alle 9 sarà di nuovo sul posto. Alla folla e ai giornalisti ha detto che, se necessario, tornerà «ogni giorno, anche fino al 31 dicembre». «Nulla per ora è predefinito - ha fatto sapere - si vive giorno per giorno».

In piazza del Popolo resterà, comunque, solo durante le ore diurne. Con lui nella capitale sono arrivate anche altre persone da Trieste, amici e colleghi portuali, tutti in auto. Molte persone da fuori Roma, si legge sui social, si stanno organizzando per raggiungere Puzzer domani e nei giorni seguenti. Già da stasera, 2 novembre, è in programma una fiaccolata a lui dedicata.