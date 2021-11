Stefano Puzzer, foglio di via obbligatorio: allontanato per 1 anno da Roma

ROMA - Foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno a Roma per Stefano Puzzer, il portuale di Trieste a capo della protesta no green pass, arrivato stamattina, 2 novembre, in piazza del Popolo a Roma dove ha posizionato un banchetto e protestato contro il certificato verde. A stabilirlo la Questura di Roma intimandogli di fare rientro a Trieste entro le 21 di domani, mercoledì 3. In caso di violazione - viene spiegato - commetterà un nuovo reato. A quanto riferito, verrà denunciato alla Procura per manifestazione non preavvisata.

Stefano Puzzer aveva manifestato l'intenzione di restare in piazza del Popolo finchè non fossero arrivate le risposte che il governo si era impegnato a dare nell'incontro svoltosi a Trieste in ottobre con il ministro Patuanelli.