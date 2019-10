Stazione, controlli a raffica: oltre 200 bagagli ispezionati, 3 indagati

di E.B.

TRIESTE - Un totale di 602 persone identificate, 247 bagagli ispezionati e 3 cittadini stranieri indagati in stato di libertà: è il risultato dei controlli effettuati martedì scorso, nell'ambito dell'operazione «Alto Impatto», dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nella Stazione di Trieste Centrale. «Si tratta - spiega la Polfer - di un'operazione straordinaria di controllo a viaggiatori e bagagli, a cui ha collaborato anche la Guardia di finanza, che ha messo a disposizione quattro unità cinofile». L'operazione, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia ferroviaria del Ministero dell'Interno, si incardina nell'ambito della pianificazione di mirati controlli contro attività illecite e a tutela dei viaggiatori e ha interessato alcune delle maggiori stazioni ferroviarie italiane, tra cui Trieste. Per rendere più incisive le attività di controllo e permettere uno scorrimento fluido dei passeggeri è stato realizzato, in collaborazione con Rfi-Protezione Aziendale e Trenitalia, un sistema di canalizzazione attraverso un unico varco, utilizzando transenne e nastri tendiflex.