Segue la ex e il nuovo compagno: lite, minacce e poi le botte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un giovane di 25 anni, cittadino iracheno, di fatto residente in una struttura cittadina per richiedenti asilo, è statoa Trieste con l'accusa di aver, con una violentae con, l'ex moglie e il compagno di lei.Il giovane, nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dai due, emesso dal Gip del Tribunale di Trieste, avrebbe seguito l'ex moglie e il compagno a lungo nelle vie cittadine, minacciandoli perché non chiedessero aiuto alle forze dell'ordine. Durante la lite che è sorta, nei pressi di un locale di ristorazione in piazza Goldoni, la donna è svenuta. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato portato nella locale Casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.