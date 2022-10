Trieste. Messaggi, chiamate e minacce ma la denuncia per stalking non lo ferma: si appostava sotto casa di una donna

TRIESTE - Ha perseguitato con messaggi e telefonate una donna che ha riferito di aver subito anche una serie di «molestie» anonime, come continui suoni al citofono, lettere non firmate e mastice nella serratura della porta della propria abitazione, con conseguenti stati di ansia e paura. Per questa ragione i Carabinieri di via dell'Istria hanno arrestato un uomo, di 63 anni, di origini croate, contestandogli il reato di stalking, commesso appunto nei confronti di una donna residente in città. Dopo che la donna si è presentata in una caserma dell'Arma per denunciare i fatti che proseguivano da alcuni mesi, i militari la stessa sera della denuncia hanno trovato l'uomo davanti all'abitazione della donna, ad aspettarla, e sono intervenuti per bloccarne ogni azione. Anche in loro presenza, infatti, lo stalker ha continuato ad assillare e minacciare la donna. L'uomo, colto in flagranza di reato, è stato arrestato e condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari, così come disposto dal pubblico ministero. Il Gip ha convalidato successivamente l'arresto e disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione, mediante qualsiasi mezzo, con la donna.