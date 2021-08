Va tre volte dalla ex e le sfascia la porta di casa: arrestato e liberato il giorno dopo

TRIESTE - Per tre volte va a casa della ex e le sfascia la porta di casa: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio un napoletano del 1983.

L'uomo, per ben tre volte, a partire dal pomeriggio di ieri, è’ entrato nell’appartamento di una sua conoscenza amorosa. Nelle tre occasioni la donna ha informato la sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112. Sul posto sempre le Volanti, che nel secondo caso lo avevano deferito in stato di libertà. Dopo essersi allontanato per due volte, nottetempo l’uomo si è ripresentato, è entrato in casa danneggiando lo stipite e si è disteso sul divano. L'uomo ha anche opposto resistenza agli operatori. Dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la locale Casa circondariale; peraltro, essendo incensurato, è stato scarcerato il giorno successivo.