Stagione lirica, inaugurazione doppia con Katia Ricciarelli

TRIESTE - Innovativa e ricca di eventi. Così si preannuncia ladel teatro Giuseppe Verdigrazie a importanti collaborazioni internazionali, a relazioni virtuose con grandi artisti e a nuovi progetti. Si aprirà a settembre con la stagione sinfonica: in programma sei concerti ai quali si aggiungeranno nel corso della stagione il concerto d’Autunno, i due concerti di Capodanno e il concerto inaugurale di Esof 2020, il 5 luglio. Quella lirica e di balletto prenderà il via il 25 ottobre, a Nagoya, con il debutto de La Traviata di Giuseppe Verdi. La Fondazione proporrà una doppia inaugurazione: il primo titolo, in abbonamento, in programma dal 29 novembre sarà, Maestro Concertatore e Direttore Nikša Bareza, regiaIl secondo titolo, fuori abbonamento, con prima esecuzione l’1 dicembre 2019, saràMaestro Concertatore e Direttore Fabrizio Maria Carminati, regia Katia Ricciarelli. La stagione proseguirà, come da tradizione nel periodo pre-natalizio (dal 17 al 21 dicembre), concon la partecipazione del Ballet Company of Lviv National Opera. Il nuovo anno sarà aperto (dal 17 al 25 gennaio)e proseguirà (dal 7 al 15 febbraio) condi Modest Musorgskij.Dal 13 al 21 marzo andrà in scena, seguirà(dal 10 al 19 aprile) mentre dal 15 al 23 maggio, sarà propostoSi concluderà la Stagione lirica e di balletto con una prima rappresentazione mondiale, una nuova commissione d’opera delPremio Oscar Maestro Nicola Piovani che anche dirigeràcon la regia di Chiara Muti. La campagna abbonamenti per la Stagione Sinfonica 2019/2020 e per la Stagione Lirica e di Balletto 2019/2020 si è aperta giovedì 11 luglio. Tutte le informazioni necessarie si trovano sul sito del Teatro al link www.teatroverdi-trieste.com e presso la biglietteria del Teatro Verdi, Numero Verde 800 898 868.