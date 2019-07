«SS ecco cosa sei»: docente dà del nazista a Fedriga sui social

di E.B.

TRIESTE - «Questo soggetto è un professore dell’Università degli Studi di Trieste. Scrive che sono un nazista e un fascista: a persone come queste lasciamo la formazione dei nostri ragazzi?». Così il governatore del Friuli Venezia Giuliaha commentato - postandolo su Facebook - il tweet del docente universitario (che poi l'ha cancellato scusandosi per i toni)che all'ateneo giuliano insegna Storia moderna. L'esternazione di Abbattista è stata provocata dalle affermazioni del governatore che, ospite di una trasmissione televisiva, ha dichiarato nei giorni scorsi che se fosse stato nella donna che sull'altipiano carsico aveva dato da bere ad un migrante assetato l'avrebbe denunciato. Nel tweet che non è sfuggito al governatore e al suo staff, Abbattista scrive: "Vergognati Fedriga,, SS ecco cosa sei, l'avresti non dissetato ma denunciato, l'avresti denunciato, vergognati, vergognati, che infamia, infamia,infamia". «Penso chee accetto tutte le critiche legittime ma paragonarmi ai nazisti mi sembra qualcosa che vada fuori dalle regole democratiche e sorprende che lo faccia chi dovrebbe formare i nostri ragazzi» ha tagliato corto il governatore.