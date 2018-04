Sparisce dopo la condanna a Padova: arrestato sul confine

di E.B.

TRIESTE - Si era resodopo laemessa anel 2012: è stato arrestato sabato scorso sull’altopiano carsico dagli agenti della polizia di frontiera di Trieste. Si tratta di un, D.I. queste le iniziali, che deve scontare otto mesi di reclusione per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Ora è rinchiuso nel carcere di via del Coroneo.Il cittadino comunitario rientrava in Italia alla guida di un’autovettura con targa romena ed è stato fermato nell’ambito delle consuete attività di retrovalico. Dagli accertamenti sulla sua identità è emerso che era destinatario di un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Padova.