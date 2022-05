Sparatoria in Questura a Trieste, oggi sit in davanti al tribunale

TRIESTE - Un sit in per esprimere «solidarietà alle famiglie delle vittime» e chiedere «che la giustizia faccia il suo corso» è stato promosso questa mattina dal sindacato di polizia Fsp davanti al tribunale di Trieste, in concomitanza con la nuova udienza del processo a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano accusato di aver ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta durante una sparatoria in Questura il 4 ottobre 2019.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Sparatoria in questura, lo psichiatra: «Per Meran percorso di... TRIESTE Poliziotti uccisi nella sparatoria, il questore Tittoni: «Ci... TRIESTE Uccise due poliziotti in Questura, Meran non è imputabile. La... TRIESTE/VERONA Accusato di duplice omicidio per la sparatoria in questura, ora Meran... TRIESTE Poliziotti uccisi in questura, il killer chiede il rito immediato TRIESTE Agenti uccisi in Questura: Procura chiude le indagini, atti depositati IL RICONOSCIMENTO Agenti uccisi in questura a Trieste, cittadinanza onoraria per Matteo... TRIESTE Il killer della Questura perde la testa e si scaglia sugli agenti: un... SPARATORIA A TRIESTE La confessione del killer: «Ho sentito delle voci che mi...

«Siamo per la seconda volta in sit in» davanti al tribunale, come nella precedente udienza -ha spiegato il segretario generale provinciale di Fsp, Edoardo Alessio - «in primo luogo per dare solidarietà ai parenti delle vittime e poi per dare un segnale di presenza nella speranza che la giustizia faccia il suo corso e che riusciamo ad avere una condanna per questa persona che ha due omicidi sulle spalle». Nella scorsa udienza erano stati ascoltati gli esiti della perizia psichiatrica svolta su Meran e disposta dalla Corte d'Assise, che avevano escluso «totalmente la capacità di volere» dell'imputato. Al termine la Corte d'Assise aveva annunciato di essere pronta a prendere una decisione, fissando la successiva udienza per oggi. Questa mattina in Aula sono presenti, tra gli altri, il padre e fratello di Demenego, Fabio e Gianluca. Assente invece l'imputato. È in corso la requisitoria del pm.