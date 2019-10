Sparatoria davanti alla Questura: due poliziotti feriti, passanti in fuga

di E.B.

Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all'interno di una Volante, all'esterno della Questura. L'uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito.

TRIESTE - Nquesto pomeriggio davanti alla Questura di Trieste, stando alle prime indiscrezioniPassanti in fuga.La Polizia ha transennato l'area e via del teatro romano è stata chiusa. Pare che una persona sia uscita dalla Questura sparando un colpo in aria e sia stata accerchiata dagli agenti. Sul posto un'ambulanza e la Polizia scientifica.