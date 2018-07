Spaccio senza fine: droga e soldi nella stanza dell'hotel, un arresto

di E.B.

TRIESTE - Custodiva la droga da spacciare e il denaro ricavato in una stanza dell'hotel dove alloggiava. La Polizia di Stato ha arrestato, D.T.G. le sue iniziali di 26 anni. Gli agenti della sezione antidroga hanno notato l'italiano, la sera del 16 luglio, in centro storico mentre scambiava qualcosa con un'altra personale. Ritenendo si trattasse di droga, la Polizia ha proceduto al controllo verificando che l'uomo aveva appena ceduto una dose di cocaina. L’immediata verifica consentiva di rinvenire addosso al sospettatoe le chiavi della stanza di un hotel. Estesa la perquisizione presso la, sono stati trovati quasi cinquanta grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, mentre presso l’abitazione sono stati trovati ulterioriA finire nei guai anche un afgano di 21 anni, residente in Piemonte. Analogamente, nel corso della giornata, sono stati effettuati una serie di controlli anche presso le zone adiacenti a piazza Libertà, difronte alla stazione ferroviaria. L'uomo, appena giunto in pullman a Trieste, è stato fermato: nello zaino nascondeva un pezzo di sostanza stupefacente di. All’esito del controllo, la droga è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica che coordina le indagini.