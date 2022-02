Centrale dello spaccio di droga al minuto: arrestato un 36enne

TRIESTE - I carabinieri hanno tratto in arresto P.A., 36enne triestino che, nel corso di una perquisizione del suo appartamento di via Battera, è stato trovato in possesso di oltre 420 grammi di marijuana, 17 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento e la pesatura delle dosi e quasi 500 euro, verosimilmente incassati dall'attività di spaccio. L’operazione aveva avuto inizio quando i militari hanno avviato attività di indagine per confermare la notizia che indicava un appartamento di quella via come una centrale di spaccio di droga al minuto. Gli accertamenti che ne sono seguiti hanno permesso, in breve tempo, di identificare svariati acquirenti che, nel corso dello stesso pomeriggio, si erano recati in quello stabile per acquistare dosi di sostanze stupefacenti.

L’attività ha quindi rivelato l’effettiva esistenza della centrale di spaccio e, nel complesso, permesso di acquisire solidi elementi che hanno condotto all’arresto del 36enne e al sequestro degli stupefacenti. L’uomo si trova attualmente ristretto in regime di arresti domiciliari.