Spaccio di droga in Campo San Giacomo e Piazza Libertà a Trieste: arrestati quattro stranieri

TRIESTE - Quattro cittadini stranieri - di nazionalità pakistana e afgana - sono stati arrestati dalla polizia di stato per detenzione e spaccio di droga. Questo il bilancio dell' operazione, denominata “San Giacomo”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste nel corso della mattinata del 13 e 18 ottobre scorso.

L’indagine ha riguardato, in particolare le aree attinenti al quartiere di Campo San Giacomo e Piazza Libertà dove i quattro spacciatori monitorati avevano stabilito i loro centri operativi. Gli indagati agivano prevalentemente per conto proprio, portando con sé le dosi necessarie e sufficienti a soddisfare le singole richieste degli assuntori. I servizi su strada hanno permesso di sequestrare hashish per un totale di oltre 100 grammi. I tre stranieri sono stati, così, rintracciati e arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, nell’ambito delle perquisizioni effettuate in occasione dell’esecuzione degli arresti sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di hashish all'interno di una delle abitazioni, suddivisi in 65 dosi pronte per essere immesse nella piazza di spaccio.