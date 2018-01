Spacciava in strada, la droga in auto: arrestato richiedente asilo

di E.B.

TRIESTE - Nascondeva la droga in macchina - una Volkswagen Golf parcheggiata - per poi spacciarla in strada. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino kosovaro, manovale e, con precedenti di polizia pere resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Squadra mobile ha individuato lo spacciatore in Piazza Goldoni mentre parlava con alcuni giovani e con gli stessi, ad un certo punto, si è diretto verso via Baiamoni per raggiungere la vettura posteggiata dalla quale ha prelevato un involucro e lo ha messo nella tasca del proprio giubbino.Agli agenti è dunque balenato il sospetto che H.E. potesse aver prelevato dello: gli operatori hanno dunque proceduto al controllo, ma lo spacciatore, appena fermato, ha tentato di darsi alla fuga, gettando l’imballo che aveva con se, assieme alle chiavi della vettura. Il tutto è stato recuperato: all’interno della confezione c'era infatti la sostanza stupefacente, marijuana per un peso dimentre nell'auto è stata trovata un'altra confezione di stupefacente dello stesso tipo per altri 100 grammi circa, oltre un bilancino di precisione.H. E. è stato rintracciato in via Baiamonti e condotto presso la propria dimora sottoposta a perquisizione.