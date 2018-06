Spacciava droga tra i bagnanti in pieno giorno: arrestato

di E.B.

TRIESTE - Spacciava droga sul lungomare di Barcola in pieno giorno: per tale ragione un cittadino iracheno è stato arrestato dalla Polizia di Stato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' stato un passante ad assistere allo scambio di un sacchetto di nylon fra alcuni cittadini stranieri e ha informato il personale che stava effettuando alcuni controlli in zona. Alla vista degli operatori l’uomo ha lasciato cadere a terra, fra gli scogli del lungomare, un pannetto di colore marrone, del peso di 51,02 grammi, che è risultato essere hashish, e un taglierino aperto e ancora sporco di sostanza stupefacente. L’iracheno è stato trovato anche in possesso di 765 euro, in contanti. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato e ora si trova al carcere del Coroneo.