Spaccia droga ad una minorenne, pedinato e arrestato

TRIESTE - I Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.A. 21enne kosovaro perché responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Un servizio di osservazione e pedinamento condotto dagli uomini in borghese nelle zone di Piazza Goldoni e via Carducci, ha permesso di assistere ad una compravendita di stupefacente. Nello specifico S.A. dopo essersi avvicinato a una minorenne, le ha offerto e consegnato circa 3 grammi di marijuana, ricevendo dalla stessa il controvalore in denaro. A questo punto i carabinieri sono immediatamente intervenuti qualificandosi e bloccando lo spacciatore, tratto poi in arresto per la grave condotta aggravata perché commessa ai danno di minore degli anni 18. Contestualmente la giovane è stata segnalata al Prefetto di Trieste per uso personale di sostanze stupefacenti.

S.A., al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA