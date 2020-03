Sospesa la Unesco Cities Marathon, maratona che i tre siti patrimonio dell'umanità

TRIESTE - È stata sospesa la Unesco Cities Marathon K42, la maratona che collega tre siti patrimonio mondiale dell'Unesco in Friuli Venezia Giulia, ovvero Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. La gara era in programma per domenica 29 marzo. Sospese anche le collegate Iulia Augusta Run K21 e Unesco Roller Marathon. «Il Comitato organizzatore locale Unesco City Marathon, dopo aver preventivamente informato le Amministrazioni e gli enti preposti sulle criticità in essere - si legge in una nota - viste le contingenti restrizioni sanitarie adottate, di cui al Dpcm di ieri, comunica di aver provveduto a sospendere la Unesco Cities Marathon K42, la Iulia Augusta Run k21 e la Unesco Roller Marathon e gli eventi collegati. Le decisioni sullo spostamento ad altra data o sull'annullamento della manifestazione saranno adottate a partire da oggi previo accordo con la Federazione italiana di atletica leggera e la Federazione italiana sport rotellistici». © RIPRODUZIONE RISERVATA