Sorpreso a rubare in un cantiere dagli operai: nei guai un 32enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato, per tentato furto aggravato e per ricettazione un cittadino eritreo, 32enne. E’ stato sorpreso da alcuni operai mentre cercava di rubare presso un cantiere in viale XX Settembre ed è stato riconosciuto come autore di un precedente furto di oggetti personali. Tramite il 112 è stata informata la sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una Volante. L’uomo è stato identificato e gli operatori gli hanno trovato addosso un cellulare che aveva sottratto a una donna e un passaporto intestato a un’altra persona e con la prima pagina strappata. Entrambi i titolari avevano sporto denuncia.

